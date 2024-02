Ekel-Eklat bei "Das Supertalent": Auf diesen Gruß hätte Dieter Bohlen lieber verzichtet!

Köln - In der neuen Staffel von " Das Supertalent " jagt ein Ekel-Moment den nächsten. In Folge drei sorgt erneut ein Japaner für Aufsehen. Dieter Bohlen (70) stinkt der Auftritt ganz gewaltig!

Moderator Jens "Knossi" Knossalla (37) trägt eine Torte mit Kerzen herein und eingefleischte RTL -Zuschauer ahnen, was jetzt passiert. Erneut setzt der Japaner das Blasrohr an, reckt seinen Po in die Höhe und … "bläst" die Kerzen aus.

Genügend Zeit also, um schnell noch aus dem Saal oder von der Couch zu flüchten.

"Selbst in Japan ist Dieter ein Superstar", betont der Brillenträger. Eine Vorwarnung für die Jury und das Publikum hat der Mann aus Fernost ebenfalls im Gepäck. "Mein Auftritt wird ekelhaft. Seid ihr bereit?", kündigt er netterweise im Vorfeld noch an.

Dieter Bohlen (70) konnte kaum glauben, wie Koikuchi (r.) die Geburtstagskerzen "ausblies". Moderator "Knossi" gab schockiert Hilfestellung. © RTL/Stefan Gregorowius

"Bis jetzt ist noch kein Geschenk in die Hose gegangen", verkündet der Künstler auf der Bühne stolz. Genau das passiert zum Glück auch am Samstagabend nicht. Jubilar Bohlen darf die besondere Backware am Ende sogar behalten.

"Schön, dass der auf meinen Kuchen gefurzt hat", bedankt sich der "You're my heart you're my soul"-Sänger mit einer großen Portion Sarkasmus bei seinem Gratulanten und wundert sich, dass kein Zuschauer aus dem Publikum ein Stück Torte will.

Abschließend steht nur noch eine entscheidende Frage im Raum: Kommt Ichikawa mit seinem besonderen "Talent" tatsächlich eine Runde weiter?

Darnell und Ermakova vergeben ein "Ja", weil sie das Talent für etwas "Außergewöhnliches" halten.

Bohlen und Leonova wollen den Japaner dagegen kein zweites Mal sehen.

Bei Gleichstand entscheidet das Publikum und die geben dem Pups-Meister schließlich den Laufpass.