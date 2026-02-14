Panne bei der Tagesschau: Plötzlich war das Top durchsichtig

Hamburg - Zuschauer der Tagesschau machten am Dienstagabend große Augen. Denn plötzlich sorgte die Belichtung einer Kamera bei Sprecherin Romy Hiller (44) für einen Durchblick, der so wohl nicht geplant war.

Romy Hiller (44) ist seit Juni 2025 Sprecherin der Hauptsendung. © NDR/Hendrik Lüders/NDR Norddeutscher Rundfunk/obs

Konservativ, konservativer - der Dresscode der Tagesschau-Sprecher. Was auf den roten Teppichen dieser Welt gang und gäbe ist, bleibt bis heute ein rotes Tuch in der Nachrichtensendung.

Tiefe Ausschnitte? Fehlanzeige! Doch am Dienstagabend hat wohl jemand hinter der Kamera nicht gut genug aufgepasst. Denn das weinrote Top von Hiller offenbarte mehr, als man es bei der ARD wohl erwartet hätte.

Zugegeben: In den ersten Minuten der Sendung war das Oberteil keineswegs transparent, doch nach rund fünf Minuten wechselte die Sprecherin die Position, das Licht fiel in einem anderen Winkel auf sie und offenbarte, was man beim Norddeutschen Rundfunk wohl eigentlich im Verborgenen lassen wollte.

Glück für die zweifache Mutter: Der Blazer blieb an Ort und Stelle und verhinderte noch tiefere Einblicke.