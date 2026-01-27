Nina Chuba schießt gegen die Tagesschau: "Kriechen Ski Aggu in den Ar***"
Hamburg/Berlin - In der neuesten Folge des Podcasts "Die Leute lieben das" schießen Nina Chuba (27) und ihr Drummer Momme Hitzemann (24) gegen die Tagesschau. Auslöser für den emotionalen Rant ist zunächst die Ankündigung, dass Bill und Tom Kaulitz (beide 36) künftig "Wetten, dass..?" übernehmen sollen – und die darauf folgende Empörungswelle im Netz.
Vor allem Kommentare, in denen User beklagen, sie wollten "für sowas keine GEZ-Gebühren zahlen" bringen die beiden Freunde hörbar auf die Palme. "Ich glaube, ihr habt den Schuss noch nicht gehört", kommentiert Nina Chuba.
Ob Bill und Tom Kaulitz nun moderieren oder nicht, werde "nichts an eurem GEZ-Beitrag ändern", stellt auch Momme Hitzemann klar. Das ständige Online-Gemotze gehe beiden "so tot auf den Sack".
Grundsätzlich hätten sich Chuba und Hitzemann inzwischen mit dem Rundfunkbeitrag arrangiert. Chuba erinnert sich: "Ich habe mich auch mal darüber aufgeregt, dass ich GEZ zahle, weil ich kein Fernsehen hatte. Aber mittlerweile verstehe ich ja, dass man damit auch Angebote wie die ARD-Mediathek finanziert und da verliere ich mich doch gerne mal drin."
Umso größer ist das Unverständnis der beiden über einzelne Social-Media-Aktivitäten der Tagesschau. "Ich habe erschüttert aufgeschaut, als ich gesehen hab, dass von meinen Zwangsgebühren ein Tagesschau-Post gemacht wurde, in dem stand, Ski Aggu macht eine Auszeit", so Hitzemann, der damit einen empfindlichen Nerv bei Nina Chuba trifft.
"Die Tagesschau kriecht Ski Aggu seit Jahren in den Arsch", so die Sängerin empört.
Die Aufreger-Posts der Tagesschau:
Nina Chuba über die Tagesschau: "Macht einfach Nachrichten, Leute"
Zwar betont die 27-Jährige, dass Berichte über den Rapper grundsätzlich legitim seien, dennoch störe sie die Gewichtung der Themen.
So verweist sie auf einen weiteren Beitrag über den Musiker mit der Ski-Brille darüber, dass er bei seinen Konzerten sogenannte neurodivergente Bereiche eingeführt hat. "Das hat Ikkimel als allererstes gemacht und da hat die Tagesschau nichts gemacht", betont Chuba.
Hitzemann bringt es zugespitzt auf den Punkt: "Aber sie ist eine Frau. Das interessiert uns dann nicht."
Beide betonen jedoch, dass sich ihre Kritik nicht gegen den Künstler selbst richtet. "Da kann Ski Aggu natürlich nichts für", stellt Chuba klar. Und Hitzemann ergänzt: "Ich will auch nicht Ski Aggu kritisieren, ich will die Tagesschau kritisieren."
Abschließend erklärt die Sängerin: "Macht einfach Nachrichten, Leute."
Titelfoto: Celina Palenda/WDR Westdeutscher Rundfunk/obs