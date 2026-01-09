Susanne Daubner beim Tagesschau-Duell: "Manchmal kann ich es nicht mehr hören"
Hamburg - Beim "Tagesschau"-Duell traten am Donnerstag Susanne Daubner (64) und Thorsten Schröder (58) in der beliebten ARD-Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" gegeneinander an. Dabei sprachen die beiden mit Moderator Kai Pflaume (58) auch über die Herausforderungen ihres langjährigen Berufsalltags als Nachrichtensprecher.
Pflaume fragte, was für beide nach all den Jahren – Daubner ist seit über 25 Jahren bei der Tagesschau, Schröder seit 17 Jahren – den Reiz ausmache, tagtäglich wieder ins Studio zu gehen.
Dabei offenbarten beide, dass sie die Nachrichtenlage trotz ihres "Profiseins" auch oft belaste.
Daubner erklärte, es gebe Tage, an denen sie gut gelaunt ins Studio fahre und dann dort plötzlich das Gefühl habe, an diesem Abend lieber zu Hause sein zu wollen. "Manchmal gibt es Momente, die einem schon unter die Haut gehen oder ich kann es nicht mehr hören", so die 64-Jährige.
"Gerade die aktuelle Lage oder seit einiger Zeit ist die Nachrichtenlage wirklich sehr, sehr schwierig", ergänzt Schröder.
Wenn die Arbeit einmal besonders belastend ist, lenken sich beide mit ihren Hobbys ab, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
"Mein Hobby ist jetzt meine Enkeltochter. Und wenn sie ein bisschen größer ist, freue ich mich schon wahnsinnig, mit ihr auf den Spielplatz zu gehen. Das ist dann meine Fitness", so Daubner und spielte damit augenzwinkernd auf die sportlichen Aktivitäten ihres langjährigen Kollegen an.
Für Schröder ist Sport ein wichtiger Ausgleich zum Nachrichtenalltag: Ehrgeizig unterwegs absolvierte er unter anderem bereits zweimal den legendären Ironman auf Hawaii.
Spannendes Finale beim "Tagesschau"-Duell bei "Wer weiß denn sowas?"
Im Duell machten es die beiden Teams bis zum Schluss spannend. Während Torsten Schröder gemeinsam mit Teamkapitän Wotan Wilke Möhring (58) zwischenzeitlich in Führung ging, holten Susanne Daubner und Quiz-Partner Bernhard Hoëcker (55) schnell auf.
Kurz vor dem Finale lagen Daubner und Hoëcker mit 2000 Euro vorn, Schröder und Möhring hatten 1000 Euro auf dem Konto.
Die entscheidende Masterfrage kam aus der Kategorie Sport. Moderator Kai Pflaume wollte wissen: "Welcher Sportler ist unter dem Spitznamen 'The Great One' bekannt?"
Zur Auswahl standen Michael Jordan (62), Wayne Gretzky (64) und Tom Brady (48). Daubner und Hoëcker setzten 500 Euro und tippten auf Antwort C, Tom Brady. Schröder und Möhring gingen volles Risiko, setzten ihre gesamten 1000 Euro und entschieden sich für Antwort B.
Die richtige Lösung lautete Wayne Gretzky. Der ehemalige kanadische Eishockeyspieler ist als "The Great One" in die Sportgeschichte eingegangen. Damit sicherten sich Schröder und Möhring den Finalpunkt, während Daubner und Hoëcker trotz Führung verloren.
Das "Tagesschau"-Duell ist weiterhin in der ARD-Mediathek abrufbar. "Wer weiß denn sowas?" läuft immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.
Titelfoto: ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen