"Guten Abend, Frau Slomka": So kam es 2022 zur Interview-Panne in den Tagesthemen

Hamburg - Es war eine der lustigsten TV-Pannen der vergangenen Jahre! Anfang 2022 hatte der ehemalige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger (78) in den ARD-Tagesthemen in einem Interview die Moderatorinnen verwechselt. Nun klärte der 78-Jährige auf, wie es dazu überhaupt kommen konnte.

Wolfgang Ischinger (78) verwechselte Anfang 2022 in einem TV-Interview die Moderatorinnen Caren Miosga (55) und Marietta Slomka (55). © Peter Kneffel/dpa

Aber zunächst zurück ins Jahr 2022. Moderatorin Caren Miosga (55) hatte Ischinger zu Gast in den ARD-Tagesthemen und begrüßte ihn. Er antwortete jedoch: "Guten Abend, Frau Slomka."

Miosga ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und versuchte den ehemaligen deutschen Botschafter in den USA zu korrigieren: "Miosga heiße ich. Hallo, Herr Ischinger. Macht nichts." Ischinger bekam des wohl nicht mit und wiederholte in der Folge mehrfach den Namen "Slomka". Gemeint war damit Marietta Slomka (55), die seinerzeit das "ZDF heute journal" moderierte.

Gut drei Jahre später klärte Ischinger auf, wie es damals zu der Verwechslung gekommen war.

"Nie wieder in meinem Leben werde ich mich auf ein Interview einladen, wo ich in einem dunklen Flur des Bayerischen Hofes stehe, wo ein Kameramann vor mir steht. Ich sehe nicht, wen ich vor mir habe. Ich sehe nur die Linse der Kamera", beschrieb er die Szenerie, die Miosga in einem Video auf Instagram geteilt hatte.