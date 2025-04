Neues Gesicht bei "Tagesschau": Sie wird bald die 20-Uhr-Nachrichten moderieren

"Dann bin ich mehr und mehr in die Moderation gerutscht. Jetzt bin ich sehr glücklich damit." Wenn man Nachrichten moderiere, sei es für viele ein großer Traum, einmal die 20-Uhr-"Tagesschau" zu sprechen.

Hiller sagte der Deutschen Presse-Agentur über den neuen Job: "Es hat mich selbst überrascht. Am Tag vor meinem Urlaub hat mich der Chefredakteur angesprochen." Ihr eigentlicher Traumberuf sei es gewesen, Auslandskorrespondentin zu werden.

Damit sieht das "Tagesschau"-Team so aus: Neben Hiller gehören Jens Riewa (61), Susanne Daubner (64), Julia-Niharika Sen (57), Constantin Schreiber (45) und Thorsten Schröder (57) dazu.

Die 43-Jährige hat vorher bereits "Tagesschau24" moderiert. © Marcus Brandt/dpa

Zu den Herausforderungen des neuen Jobs sagte sie: "Menschen sollen Vertrauen in uns haben, sich aufgehoben fühlen und sie sollen die Nachrichten aber auch gerne schauen."

Was man noch über die neue Sprecherin wissen sollte: Hiller ist nach NDR-Angaben in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Die Journalistin war viele Jahre im privaten Rundfunk tätig: bei Antenne Mecklenburg-Vorpommern und ab 2005 bei RTL Nord.

Bis 2019 war sie Autorin und Korrespondentin für die Nachrichtensendung "RTL aktuell" und für n-tv. Bereits seit 2018 arbeitete sie für den NDR. Seit Ende 2020 moderiert sie Nachrichtensendungen.



Die "Tagesschau" im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist die meistgesehene Nachrichtensendung in Deutschland.