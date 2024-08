Tagesschau-Sprecher André Schünke steht vor einem Problem, dann springt ein SPD-Politiker ein

Tagesschau-Sprecher André Schünke (44) stand vor einer unlösbaren Aufgabe. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/andreschuenke (2)

Am Donnerstagabend meldete sich der 44-Jährige aus dem Studio der niedersächsischen Landeshauptstadt, von wo aus er die Sendung "NDR Info" um 21.45 Uhr moderiert.

Auf seinem Instagram-Account offenbarte Schünke, der eigentlich für seine bunten und außergewöhnlichen Socken bekannt ist, seinen Followern, dass er vor einer unlösbaren Aufgabe stand.

"Da hat mir das Kostüm extra ganz viele tolle Anzüge und Hemden nach Hannover geschickt, aber eines ist unterwegs runtergefallen und total knitterig", erklärte er und ergänzte, dass er nicht so gut bügeln könne.

Doch wie der Zufall so wollte, löste sich das Problem in Windeseile von selbst. "Jetzt läuft mir hier gerade tatsächlich jemand über den Weg, den ihr möglicherweise kennt und sieht das Dampfbügeleisen hier stehen und sagt: 'Ich liebe es zu bügeln'", fuhr der Journalist fort, der nach eigenen Angaben keine Sekunde zögerte und antwortete: "Ich hätte da was für sie."

Einen Augenblick später betrat Schünke einen Raum, in dem ein Mann an einem Bügeleisen zu sehen war. "Könnten sie sich einmal kurz vorstellen", bat er die Person, die sich nicht lange bitten ließ. "Mein Name ist Olaf Lies (57), ich bin niedersächsischer Wirtschaftsminister und ehrlicherweise auch perfekt im Bügeln." Was für ein Glück!