"Tagesschau"-Sprecher erntet Shitstorm für Pride-Video: "War schockiert"

Hamburg - Damit hatte er nicht gerechnet: In der vergangenen Woche hatte " Tagesschau "-Sprecher André Schünke (44) ein Video vom " Christopher Street Day " in Köln gepostet - und dafür einen Shitstorm geerntet.

"Ehrlicherweise war ich doch ziemlich schockiert. Und so richtig gut geschlafen habe ich die letzten Nächte tatsächlich nicht, nachdem mir in GIFs in den Kommentaren zu dem Reel ein Maschinengewehr direkt ins Gesicht geschossen hat", schrieb er bereits vor einigen Tagen in einer ersten Reaktion auf Instagram dazu.

Aber: Unterkriegen lassen wollte sich der 44-Jährige nicht. "Denn all diese widerwärtigen Kommentare kamen nicht von meinen Followern, sondern von irgendwelchen dahergeklickten Usern, die offenbar gezielt nach #pride gesucht haben, um sich dort in den Kommentaren mal so richtig auszuko ..."

Von seinen wahren Fans habe es stattdessen nichts als Zuspruch und Unterstützung gegeben, verdeutlichte der Nachrichtensprecher. Grund genug für den gebürtigen Lübecker, sich am gestrigen Sonntag noch einmal persönlich bei seiner Community zu bedanken.

"Das war so geil, wie einfach mein Profil geflutet wurde mit Herzchen, mit Regenbögen, mit positiven und lebensbejahenden Kommentaren, mit dem Wunsch nach Vielfalt, Toleranz, Gleichheit und Freiheit", unterstrich der Wahl-Hamburger.

Davon würde er sich noch viel mehr wünschen, nicht nur auf seinem Profil, sondern auch in der Realität. "Immer raus mit euren positiven Meinungen", appellierte er an seine rund 4000 Follower.