Bürger kontra Bundespolitiker: Wie ist das Leben im "Krisenmodus"?

Magdeburg - Erst Corona und jetzt die Kriege in der Ukraine und Israel: In den vergangenen Jahren haben die Menschen unter einem weltweiten "Krisenmodus" gelitten. Vieles wurde teurer und die Bevölkerung musste verzichten. Die MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" blickt am heutigen Montag auf das aktuelle Leben der Menschen in Mitteldeutschland.