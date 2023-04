"Fakt ist!": Das Deutschlandticket steht in den Startlöchern - doch wie sinnvoll ist es?

Magdeburg - In wenigen Tagen ist endlich das 49-Euro-Ticket gültig. Dieses Ticket soll den ÖPNV als attraktivere Option darstellen, doch dabei ist die Fahrkarte gar nicht für jeden nutzbar. Die MDR-Sendung "Fakt ist! aus Magdeburg" diskutiert am Montag über die Vorteile des Deutschlandtickets - und was noch gemacht werden muss.