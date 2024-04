NDR Talk Show: Mike Krüger und Gisa Flake über Dicken-Witze und Hammerwerfen in der Kneipe

Hamburg - An der Seite von Moderatorin Bettina Tietjen (64) stand bei der "NDR Talk Show" am Freitag " Shopping Queen "-Ikone Guido Maria Kretschmer (58). Gemeinsam begrüßten sie unter anderem Mike Krüger (72) und Gisa Flake (38). Wieso die Comedienne froh ist, dass sich die "Zeiten im Schauspiel geändert haben".

Gisa Flake (38) wurde wegen ihres Körpers häufig in ganz bestimmte Randrollen gesteckt. Heute ist sie dankbar dafür. © NDR/Uwe Ernst

In der bunten Runde am Freitagabend besprach das Moderatoren-Duo mit den Gästen Themen wie frühere Berufswünsche, ersehnte Reiseziele, neue Hoffnungen nach schweren Krankheiten, innige Freundschaften, aber auch Schattenseiten des Lebens einer Person der Öffentlichkeit.

Mit Letzterem musste sich besonders Gisa Flake häufig in jungen Jahren während ihrer aufstrebenden Karriere als Schauspielerin, Comedienne und Sängerin auseinandersetzen, wie sie erzählte.

In diesem Zusammenhang sprach die 38-Jährige vor allem von übergriffigen Männern in der kreativen Berufssparte, die besonders Frauen wegen ihres Äußerlichen nicht nur verbal in eine gewisse Rolle pressten.

"Da bin ich sehr froh, dass sich die Zeiten geändert haben. Ich erlebe es in der Form, dass früher diese Dicken-Witze ganz viel auch auf meine Kosten gemacht wurden", so die Polizeiruf-Schauspielerin. Wichtig sei ihr dabei gewesen, die Sprüche zurückschlagen zu können, um besonders eines zu verhindern: "dass am nächsten Tag zwölfjährige dicke Kinder auf dem Schulhof den gleichen Gag abbekommen und dann gemobbt werden".

Inzwischen ist die "Heute Show"-Comedienne dankbar für ihre "Sonderrollen" als 50-jährige Mutter oder Türsteherin, die sie bereits mit Mitte 20 verkörperte - schließlich habe ihr das ihren Weg geebnet und sie zu dem gemacht, was sie heute ist.