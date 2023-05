"Fakt ist!": Künstliche Intelligenz übernimmt unseren Alltag

Magdeburg - Künstliche Intelligenz beeinflusst schon jetzt viele Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens. Die MDR-Talk-Runde "Fakt ist! aus Magdeburg" diskutiert am Montag zu den Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz - und was jetzt noch getan werden muss.

"Fakt ist! aus Magdeburg" wird moderiert von Stefan Bernschein (41) und Anja Heyde (46). © MDR/Andreas Lander

Sie kann so gut wie alles: Texte schreiben, Autos steuern, Informationen suchen, Befunde und Recherche auswerten oder sogar Gesichter identifizieren.

Künstliche Intelligenz kann schon jetzt vielseitig eingesetzt werden, wird aber eher noch als witziges Gimmick belächelt. Bei einigen Bürgern tritt aber auch Skepsis oder sogar Angst auf. Was wäre, wenn sich diese Technologie irgendwann verselbstständigt?

Die jüngere Generation begrüßt KI mit einer offeneren Herangehensweise und nutzt die Online-Angebote schon jetzt, etwa bei der Hilfe der Hausaufgaben. Doch das stellt Lehrer vor ganz neue Herausforderungen und Risiken.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (50, SPD) hatte bereits prognostiziert, dass es in zehn Jahren keinen Beruf geben wird, der nicht mit künstlicher Intelligenz zu tun hat. Es müssen also Lösungen her, und das schnell.