07.06.2024 08:02 "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

In der NDR Talk Show begrüßen die Moderatoren Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitagabend eine illustre Runde an Gästen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Am Freitagabend ist es wieder so weit! Die Moderatoren Bettina Tietjen (64) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen ab 22.30 Uhr in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche prominente Gäste. Die Moderatoren Bettina Tietjen (64) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) empfangen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde an Gästen. © IMAGO/Stephan Wallocha Eine von ihnen ist Moderatorin Sarah Valentina Winkhaus (42), die jüngst in den Schlagzeilen stand, weil sie ohne Partner ein Kind bekam. Sie hatte sich die Frage gestellt, wann der Nachwuchs am besten in ihr Leben passe. Die Antwort lautete: jetzt! Dafür war sie einen unkonventionellen Weg gegangen und hatte sich ohne medizinischen Grund vorsorglich unbefruchtete Eizellen einfrieren lassen. Denn ab 35 Jahren sinkt die Wahrscheinlichkeit einer natürlichen Schwangerschaft drastisch. In der Show möchte die 42-Jährige nun über ihre Erfahrungen sprechen und den Diskurs über die Vielfalt moderner Mutterschaft fördern, unabhängig von Beziehungsstatus, sexueller Orientierung und traditionellen Vorstellungen. Talkshows "Fakt ist!": Wie werden unsere Kinder in der Schule wieder besser? Die eigentliche Moderatorin von RTL News hat mittlerweile als Mutter ein völlig neues Leben gestartet und wird auf Instagram dafür beglückwünscht und gefeiert. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 7. Juni 2024 Zu den Gästen gehören auch NBA-Star Dennis Schröder (30) und Sport-Moderator Marcel Reif (74). © Fotomontage: Paul Zinken/dpa, Frank Franklin II/AP/dpa Comedian Abdelkarim (42), der im Herbst mit seinem vierten Programm "Plan Z - jetzt will er's wissen" auf Tour geht und verrät, ob er sich langfristig für das Thema "Campen" begeistern kann





Sportjournalist und Moderator Marcel Reif (74), der als Kommentator nicht von jedem geliebt wurde, sich aber zu den Chancen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der anstehenden Heim-EM äußert





Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar (65) und Tischlermeister Jonas Winkler (32), die gemeinsam auf der "IdeenExpo" junge Menschen für Technik und Handwerk begeistern wollen





NBA-Star Dennis Schröder (30), der die deutsche Basketball-Nationalmannschaft als Kapitän zum WM-Titel führte und über das nächste große Ziel spricht: die Olympischen Spiele in Paris





Comedian und Musiker Bülent Ceylan (48), der nicht nur mit seinem Programm "Yallah Hopp!" auf Tournee geht, sondern auch mit seinem Debüt-Album "Ich liebe Menschen"





Kanu-Sportlerin Freya Hoffmeister (60), die sechs Monate im Jahr in Husum zwei Eiscafés betreibt und im Juli entlang Kanadas Küstenlinie durch das Nordpolarmeer paddeln will Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22.30 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

