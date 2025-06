27.06.2025 06:23 "NDR Talk Show": Diese Promis sind heute Abend zu Gast in der Sendung

Die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt erwarten am Freitagabend einen bunten Mix an Gästen in der NDR Talk Show.

Von Robert Stoll

Titelfoto: Georg Wendt/dpa