"NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute Abend zu Gast

Hamburg - Es ist wieder so weit! Am heutigen Freitagabend (23 Uhr) begrüßen die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) in der "NDR Talk Show" wieder zahlreiche prominente Gäste.

Die Moderatoren Barbara Schöneberger (50) und Hubertus Meyer-Burckhardt (67) begrüßen in der "NDR Talk Show" eine illustre Runde. © Georg Wendt/dpa

Zwei von ihnen sind die Schauspieler Sila Sahin (38) und Alexander Klaws (40), die gemeinsam bei der 71. Spielzeit der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg auf der Bühne stehen werden.

Die Geschichten aus der Traumwelt des Autors Karl May werden am Kalkberg seit 1952 aufgeführt und erlebten in den vergangenen Jahren einen wahren Zuschauer-Boom. Knapp 450.000 Besucher sahen "Winnetou I - Blutsbrüder", nun folgt die Fortsetzung "Winnetou II - Ribanna und Old Firehand".

Klaws ist erneut in der Rolle des Winnetou zu sehen, Sahin verkörpert die Ribanna.

Bereits 2017 standen sie gemeinsam auf der Freilichtbühne und hatten einige innige Küsse als Liebespaar Lea-tshina (Weiße Feder) und Old Surehand ausgetauscht.

Wiederholt sich die Geschichte in diesem Jahr? Das werden sie in der Show verraten.