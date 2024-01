Sensation beim "Kölner Treff": Diese Moderatorin kehrt im Januar zurück

Elke Heidenreich (80) kam 1978 als Nachfolgerin von Alfred Biolek (†87) zum "Kölner Treff". © Sina Schuldt/dpa

Heidenreich wird am 26. Januar an der Seite von Susan Link (47) zu sehen sein und Micky Beisenherz (46) vertreten, teilte der Sender am Freitag mit. Sie freue sie sich riesig darauf, hieß es. Heidenreich war ab Ende der 1970er Jahre an der Seite von Helmut Thoma (84) eine Zeit lang Gastgeberin der abendlichen Talkshow.

Beisenherz ist in dieser Zeit bereits in Australien für die RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Einsatz. Seit vielen Jahren schreibt er die Gags für das Moderationsduo des Dschungelcamps. Drei Sendungen wird Beisenherz laut WDR wegen seiner anderen Verpflichtungen verpassen.

Als Vertretung werden auch "Bergdoktor" Hans Sigl (54) am 19. Januar und Schauspieler Wayne Carpendale (46) am 2. Februar neben Stamm-Gastgeberin Link durch den Talk führen.



Beisenherz bestätigte der Deutschen Presse-Agentur seinen traditionellen Dschungelcamp-Einsatz - bereits mit spitzer Zunge:

"Während in Köln eine hochklassige, prominente Runde zusammenkommt, kümmere ich mich in Australien um die anderen, die es nicht in diesen erlauchten Kreis geschafft haben. Ich freue mich bei aller Wehmut und Eifersucht aber sehr, dass der WDR für mich in der Zeit kompetenten Ersatz gefunden hat. Und Hans Sigl!"