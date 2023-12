Dschungelcamp voll! Diese 12 Promis wagen das RTL-Abenteuer

Australien - Ich bin ein Star, holt mich hier rauuuuuus! Wenn dieser Schrei am 19. Januar wieder ertönt, müssen zwölf Promis in den Dschungel einziehen. Jetzt steht fest, wer dabei ist.

Bei "Are You The One - Realitystars in Love" stieß Kim Virginia (28, r.) Kandidatin Sabrina (26). © Screenshot/RTL+

Durchaus überraschend kommt die Teilnahme von Kim Virginia. Die 28-Jährige, die bei "Are You The One - Realitystars in Love" nicht nur mehrmals mit IBES-Mitcamper Mike Heiter geschlafen, sondern auch eine andere Kandidatin gestoßen hat, soll nun schon wieder handgreiflich geworden sein.

"Temptation Island VIP"-Fremdgeher Umut Tekin (29) behauptete bei Instagram, Kim Virginia sei während der Dreharbeiten zur neuen "Prominent getrennt"-Staffel rausgeflogen, nachdem sie auf einen Kandidaten "eingeschlagen" habe.

Stimmt das, ist die Entscheidung der Produktion natürlich korrekt. Aber ihr dann im australischen Dschungel die nächste Plattform zu bieten? Fragwürdig!

Das wieder von Sonja Zietlow (55) und Jan Köppen (40) moderierte Dschungelcamp startet am 19. Januar um 20.15 Uhr bei RTL. Bis zum Finale am 4. Februar läuft das Format täglich, danach folgen das Wiedersehen (5. Februar) und das Nachspiel (18. Februar).

Erstmeldung am 29. Dezember, 13.38 Uhr, aktualisiert um 13.58 Uhr.