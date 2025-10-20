Unternehmerin bei Caren Miosga: "Die UNO ist aus meiner Sicht Kriegspartei"

Berlin - Am Sonntagabend ging es bei " Caren Miosga " um die fragile Waffenruhe in Gaza. Vor allem eine deutsch-israelische Unternehmerin machte dabei auf sich aufmerksam.

Mit ihrer kontroversen Aussage zog Jenny Havemann (39) viele verunsicherte Blicke auf sich. © NDR/Claudius Pflug

Im Studio trafen vier meinungsstarke Gesprächspartner auf ein schwieriges Thema.

Besonders kritisch wurde es bei der Frage, ob das UN-Nothilfeprogramm UNRWA wegen seiner nachweislichen Nähe zur Hamas aufgelöst werden soll.

Unternehmerin Jenny Havemann (39) stellte dabei eine provokante These in den Raum und sagte: "Die UNO ist aus meiner Sicht auch mit der Hamas zusammen eine Kriegspartei."

Mitarbeiter der UNRWA hätten nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 in Chatgruppen gejubelt. Folglich müsse das Hilfswerk der Vereinten Nationen aufgelöst werden.

Moderatorin Caren Miosga (56) schaute Havemann erstaunt an und hakte schließlich nach.

Die Unternehmerin meinte daraufhin, dass die Hamas die humanitäre Hilfe abzweigen und für sich selbst in Anspruch nehmen werden - etwa zur Finanzierung von Waffenkäufen.