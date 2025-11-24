US-Friedensplan bei Caren Miosga unter Beschuss: "Schlampig und schlecht formuliert"

Berlin - Kann der 28-Punkte-Plan der USA den Krieg in der Ukraine beenden? Bei " Caren Miosga " gab es darüber Uneinigkeiten.

Laut Sicherheitsexpertin Claudia Major (49) hätte der Friedensplan der USA dramatische Folgen für den europäischen Kontinent. © WDR/Oliver Ziebe

In Europa und vor allem in der Ukraine hat der US-Friedensplan für Entsetzen gesorgt, weil er Russland große Vorteile zugesteht.

Die Ukraine soll auf ihre NATO-Beitrittsambitionen verzichten, die eigene Armee verkleinern und verschiedene Gebiete an Russland abtreten.

"Bild"-Reporter Paul Ronzheimer (40) sagte überraschend, dass der Abnutzungskrieg am Ende nur einen Sieger haben könne: Russland.

"Jeder in der Ukraine weiß, dass es irgendwann zu schmerzhaften Zugeständnissen kommen wird. Die Russen kommen zwar sehr langsam voran, aber sie kommen voran", so Ronzheimer.

Politikwissenschaftlerin Claudia Major (49) widersprach und nannte den Friedensplan "schlampig und schlecht formuliert" und wenig durchdacht. "Ich nenne es Dokument. Darin geht es nicht nur um die Ukraine, darin geht es auch um uns, um ganz Europa", sagte sie.

An einen fairen und nachhaltigen Frieden in der Ukraine zu glauben, falle ihr sehr schwer.