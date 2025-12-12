WDR-Talk: Diese Promis sind am Freitag im "Kölner Treff" zu Gast
Köln - Am Freitagabend will das Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) seinen Gästen im "Kölner Treff" wieder zahlreiche spannende Storys entlocken. Auf diese Promis dürfen sich Talk-Fans diesmal freuen!
Unter anderem wird Beatrice Egli zu Wort kommen. Seit die Schweizerin im Jahr 2013 bei "DSDS" gewann, schwimmt sie auf einer Erfolgswelle. Ihre Wurzeln hat die 37-Jährige aber nie vergessen. Egli wuchs in einer Metzgerfamilie mit drei Brüdern auf.
Ihren geliebten Geschwistern hat sie nun einen eigenen Song gewidmet. Außerdem wird sie zu Weihnachten eine neue Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show" präsentieren. Ob dann auch Monica Lierhaus (55) einschalten wird?
Die bekannte Sportjournalistin und Thomas Floethe (54) lenken den Fokus auf ein Thema, das zeigt, wie eine inklusive Zukunft gelingen kann. Der Handball-Coach hat 2025 die erste inklusive C-Lizenz-Trainerausbildung in Deutschland ins Leben gerufen.
Seine Inklusionsmannschaft beim SC Krefeld 05 zeigt seit 2023, wie gemeinsamer Sport funktioniert. Lierhaus unterstützt das Projekt. Sie kennt die Herausforderungen eines Lebens mit Einschränkungen bekanntermaßen aus eigener Erfahrung.
Viel zu erzählen hat auch Ann-Katrin Berger: Zweimal besiegte sie den Krebs, zweimal wurde sie Deutschlands Fußballerin des Jahres. Im "Kölner Treff" spricht die 35-Jährige darüber, wie das Tor für sie zu einem Ort der Stabilität wurde.
Comedian Mario Barth plant neuen Rekordversuch
Einen weiteren Rekord plant derweil Mario Barth (53). Satte zehn Millionen Menschen möchte der Comedian mit seinem neuen Live-Programm in die großen Arenen des Landes locken. Doch auch er merkt, dass er langsam älter wird. Woran, verrät er in der Talkshow.
Zu den Gästen am Freitagabend zählt auch Albi Roebke: Der Notfallseelsorger begleitet Menschen seit 25 Jahren in den ersten Stunden nach Unfällen, Naturkatastrophen oder Gewaltverbrechen. 2015 wurde er selbst zum Betroffenen: Bei einem Autounfall verlor er seine Eltern und seinen Bruder.
Komplettiert wird die Talkrunde von Birgit Burkhardt: Die Kinderonkologin an der Uniklinik Münster ist in ihrer Freizeit eine begeisterte Stand-up-Paddlerin. Vor diesem Hintergrund hat die Medizinerin den Verein "SUP Challenge" gegründet.
Ihre diesjährige Challenge führt sie und ihre Mitstreitenden zum WDR2 Weihnachtswunder nach Essen. Am 13.12. startet die Tour auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Münster und führt die Paddler über die Flüsse bis nach Essen, wo sie dann ihre Spenden übergeben wollen.
Der "Kölner Treff" am 12. Dezember startet um 22 Uhr im WDR. Wer sie verpasst hat, für den steht die zweistündige Sendung im Anschluss auch noch in der WDR-Mediathek auf Abruf zur Verfügung.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande