WDR-Talk: Diese Promis sind am Freitag im "Kölner Treff" zu Gast

Köln - Am Freitagabend will das Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) seinen Gästen im " Kölner Treff " wieder zahlreiche spannende Storys entlocken. Auf diese Promis dürfen sich Talk-Fans diesmal freuen!

Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) moderieren auch am 12. Dezember wieder den "Kölner Treff" im WDR-Fernsehen.

Unter anderem wird Beatrice Egli zu Wort kommen. Seit die Schweizerin im Jahr 2013 bei "DSDS" gewann, schwimmt sie auf einer Erfolgswelle. Ihre Wurzeln hat die 37-Jährige aber nie vergessen. Egli wuchs in einer Metzgerfamilie mit drei Brüdern auf.

Ihren geliebten Geschwistern hat sie nun einen eigenen Song gewidmet. Außerdem wird sie zu Weihnachten eine neue Ausgabe ihrer "Beatrice Egli Show" präsentieren. Ob dann auch Monica Lierhaus (55) einschalten wird?

Die bekannte Sportjournalistin und Thomas Floethe (54) lenken den Fokus auf ein Thema, das zeigt, wie eine inklusive Zukunft gelingen kann. Der Handball-Coach hat 2025 die erste inklusive C-Lizenz-Trainerausbildung in Deutschland ins Leben gerufen.

Seine Inklusionsmannschaft beim SC Krefeld 05 zeigt seit 2023, wie gemeinsamer Sport funktioniert. Lierhaus unterstützt das Projekt. Sie kennt die Herausforderungen eines Lebens mit Einschränkungen bekanntermaßen aus eigener Erfahrung.

Viel zu erzählen hat auch Ann-Katrin Berger: Zweimal besiegte sie den Krebs, zweimal wurde sie Deutschlands Fußballerin des Jahres. Im "Kölner Treff" spricht die 35-Jährige darüber, wie das Tor für sie zu einem Ort der Stabilität wurde.