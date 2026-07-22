Dunja Hayali bei ZDF-Doku total schockiert: So schlecht steht es um die Deutsche Bahn

Mainz - In ihrer Doku-Reihe "Am Puls" hat sich Dunja Hayali (52) mit den Problemen bei der Deutschen Bahn beschäftigt und dabei teils katastrophale Zustände aufgedeckt.

In der neuen Ausgabe ihrer Doku-Reihe "Am Puls" hat sich Journalistin Dunja Hayali (52) mit dem Zustand der Deutschen Bahn beschäftigt. © ZDF/Jonny Müller-Goldenstedt

Neben der fehlenden Pünktlichkeit ist es vor allem die mangelhafte Sicherheit, die die Journalistin schockiert. So beschreibt ein Lokführer, der anonym bleiben will, wie bei der Bahn auf Hinweise zu möglichen Gefahren auf einer Strecke reagiert werde - nämlich zumeist gar nicht. Er melde Auffälligkeiten seinem Fahrdienstleiter, der nehme das zur Kenntnis und leite es weiter. "Dann hört das Wissen darüber auf."

Da er so nicht wisse, ob seine Beanstandungen ausgebessert worden seien, begebe er sich häufig auf eine Fahrt ins Ungewisse. "Es gibt tatsächlich Momente, in denen ich mich nicht wohlfühle", sagt der Lokführer. Aus Sicherheitsgründen fahre er deshalb häufig langsamer, was dann natürlich zu fehlender Pünktlichkeit führt.

Hauptproblem sei die stark veraltete Technik, die so teils schon vor 50 Jahren eingesetzt wurde.

Das sagt auch der Bahnexperte Hans Leister im Gespräch mit Hayali. "Wir setzen auf die Uralt-Technik von gestern, nämlich Signale zu erkennen mit unseren Augen", so der frühere führende DB-Mitarbeiter.