Alles wie im Märchen? Dieser "Tatort" hat Albtraumpotenzial!

Freiburg – Eigentlich will Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner, 56) nur einen Nachbarschaftsdienst erledigen und fährt zu einem Haus am Waldrand. Doch als er dort ein Kind weinen hört, bricht er die Tür auf. So dramatisch beginnt der neue Schwarzwald-"Tatort: Das jüngste Geißlein", der am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten läuft.

Eliza​​​​ (Hanna Heckt, 10) hört auf ihrem Walkman am liebsten "Der Wolf und die sieben Geißlein". © SWR/Benoît Linder

Völlig verängstigt und zusammengekauert im Kasten einer Standuhr findet der Kommissar, der gar nicht im Dienst ist, die kleine Eliza​​​​ (Hanna Heckt, 10) vor. Blutspuren in dem einsamen Haus deuten auf ein Verbrechen hin.

Franziska Tobler (Eva Löbau, 53) versucht, das Mädchen zu befragen und herauszufinden, wo seine Eltern sind.

Doch die Neunjährige leidet unter Mutismus, spricht also mit niemandem – nicht einmal mit ihrer Psychologin Dr. Evelyn Kaltenstein (Mina Tander, 46), bei der sie seit längerer Zeit in Behandlung ist.

Erst als Eliza Berg wiedersieht, öffnet sie sich. "Die Mama ist in den Wald gegangen" ist das Erste, was das Mädchen seit Jahren sagt. Doch dann erzählt die Kleine nur das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein.

Wenig später wird ihr Vater tot im Waldsee aufgefunden. In den Taschen des Opfers befinden sich unzählige Steine.

Hat etwa jemand wie im Märchen den "Wolf" getötet?