"Bedenkenträger": Alberich-Witzverbot für Prof. Boerne im Münster-Tatort?

Gegenüber TAG24 konkretisierte Urspruch:

"Professor Boerne wird mich in meiner Rolle der 'Silke Haller' im 'Tatort' auch künftig 'Alberich' nennen – und das ist gut so. Was ich in einem Interview, das in Teilen leider offenbar falsch verstanden wurde, meinte: In den Drehbüchern steht – für das Publikum unsichtbar – über meinem Text inzwischen meist der Rollenname 'Silke Haller' und nicht mehr 'Alberich'. Für alle Figuren im Tatort außer Boerne ist das auch der Name, mit dem sie mich in der Rolle ansprechen. Dass insgesamt sensibel und differenziert mit dem Namen und der Rolle umgegangen wird, finde ich gut. Ansonsten können Jan Josef Liefers und ich weiter in den verbalen Schlagabtausch gehen – für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird sich nichts ändern."

Puh, Glück gehabt ...