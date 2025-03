Krimi-Preis und gute Quote für letzten Borowski-Tatort, aber: War der Milberg-Abschied freiwillig?

Kiel - Nach mehr als 21 Jahren und 44 Folgen war am Sonntagabend Schluss: Axel Milberg (68) war zum letzten Mal in seiner Paraderolle als Kriminalhauptkommissar Klaus Borowski im "Tatort" zu sehen. "Borowski und das Haupt der Medusa" lieferte noch einmal eine gute Quote ab, gewann sogar den Deutschen Fernseh-Krimi-Preis. Aber war der Milberg-Abschied überhaupt so freiwillig, wie der NDR ihn verkauft?