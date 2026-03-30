"Das quält mich": Wachtveitl kann seinen letzten "Tatort"-Auftritt kaum ertragen

München - Am Ostersonntag und Ostermontag sagen die Münchner " Tatort "-Kommissare nach 35 Jahren ein letztes Mal Servus. Zwar stand Udo Wachtveitl (67) gerne als "Franz Leitmayr" vor der Kamera, dennoch wird er sich seinen finalen TV-Moment nicht ansehen.

Von links: Miroslav Nemec (71, l. Rolle: Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) und Udo Wachtveitl (67, Rolle: Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr). © ARD Mediathek/ARD Mediathek/obs

Zusammen mit Miroslav Nemec (71) begeisterte Wachveitl als Münchner Kult-Duo "Leitmayr und Batic" die "Tatort"-Zuschauer.

Seine eigenen Folgen schaute sich der 67-Jährige jedoch nur ungern an. Im Podcast "Blaue Couch" gestand er: "Es hat mich eigentlich immer gequält." Um dennoch auf Presseanfragen vorbereitet zu sein, schaltete er die Krimireihe häufig zur Ausstrahlung um 20.15 Uhr ein.

Ganz anders hingegen Miroslav Nemec: Seinen finalen "Tatort"-Auftritt lässt er sich unter keinen Umständen entgehen – selbst im Urlaub nicht. "Ich bin in Istrien unten und werde es mir mit Freunden angucken."

Doch warum will Udo Wachtveitl seine gefeierten "Tatort"-Auftritte nicht sehen? Für ihn war es lange befremdlich, die eigene Stimme zu hören. Der 67-Jährige erklärt: "Wenn Leute sagen: 'Das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie es nicht anschauen', dann erinnere ich sie daran, wie es war, als sie das erste Mal ihre Stimme auf einem Anrufbeantworter gehört haben. Da denkt dann jeder: Das bin ich doch gar nicht."

Mittlerweile hat sich Wachtveitl zwar mit seiner eigenen Stimme arrangiert. Ganz verschwunden ist das Unbehagen aber nicht: Sich selbst im Fernsehen zu sehen, fällt ihm weiterhin schwer. "Das Bild mag ich nach wie vor nicht besonders, und das quält mich."