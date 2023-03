Detlef Buck bald im Münster-Tatort!

Münster/Köln - Am gestrigen Sonntagabend fuhr das Münster-Tatort-Team eine beachtliche Quote ein. Über 13 Millionen Fans haben sich das Blödel-Spektakel "MagicMom" angeschaut. Und schon landet ein neuer Münster-Fall im Kasten - mit Detlef Buck (60)!

Stan Gold (Detlef Buck), der verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist.

Der Grund für all das?

"Der Mann, der in den Dschungel fiel" (so der Arbeitstitel) stellt Kommissar Thiel (Axel Prahl, 62) vor eine Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Und Professor Boerne (Jan Josef Liefers, 58) versucht sich währenddessen als Mäzen, Silke "Alberich" Haller (ChrisTine Urspruch, 52) begibt sich mit Mirko Schrader (Björn Meyer, 34) auf Spurensuche.

Dass der seinen späten Triumph länger als ein paar Stunden genießen kann, hat er nur dem beherzten Eingreifen von Professor Boerne zu verdanken. Denn kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Und das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird…

Der "Tatort: Der Mann, der in den Dschungel fiel" wird noch bis Ende März in Münster, Köln und Umgebung gedreht. Der Sendetermin in 2023 stehe noch nicht fest.