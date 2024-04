Erster Dreh mit nur zwei Ermittlern: Wie es jetzt beim Dresden-Tatort weitergeht

Martin Brambach (56) und Cornelia Gröschel (36) kurz vor Drehbeginn am Bistro "T1" im Kulturkraftwerk Mitte. © Norbert Neumann

"Karin war ja von Anfang an dabei, eine tolle Kollegin. Aber nun muss ich als Schnabel selbst mehr ran bei der Verbrecherjagd - und das wollte ich ja", sagt Martin Brambach.

"Ich vermisse Karin auch hinter der Kamera", gesteht Cornelia Gröschel am Set im Kulturkraftwerk Mitte. Nach Szenen am Johannstädter Elbufer, Nachtaufnahmen am Neustädter Bahnhof und in der Neustadt wurde nun der dreitägige Dreh im Bistro "T1" beendet.

"Der überwiegende Teil und vor allem Innenaufnahmen werden aus logistischen Gründen in Leipzig gedreht", so Regisseurin Saralisa Volm (38).

"Es ist mein erster Tatort - noch dazu in meiner Wunschstadt Dresden."