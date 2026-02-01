Letzter "Tatort"-Fall für Susanne Bonard: Würdiger Abschied für Corinna Harfouch?

Berlin - Auf ihrer üblichen Laufrunde entdeckt eine Hundebesitzerin auf einer Industriebrache am Rande Berlins einen toten Obdachlosen mit Bissspuren. Sie warnte die Polizei bereits vor einer Wölfin. Nun scheint das Tier tatsächlich getötet zu haben - oder etwa doch nicht?

Susanne Bonard (Corinna Harfouch, 71) und Robert Karow (Mark Waschke, 53) klären den rätselhaften Tod eines Obdachlosen auf. © rbb Presse & Information

Im "Tatort: Gefahrengebiet", der am Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten läuft, muss Susanne Bonard (Corinna Harfouch, 71) gemeinsam mit ihrem Partner Robert Karow (Mark Waschke, 53) ein letztes Mal einen rätselhaften Mordfall lösen.

Als das Ermittler-Duo den Wanderer Noah Farrell (Nils Kahnwald, 42) über die freilaufende Wölfin informiert, bricht dieser sofort sein Survival-Training bei der Wildnislehrerin Prof. Dara Kimmerer (Anne Ratte-Polle, 51) ab.

Fasziniert von ihren Fähigkeiten, entschließt sich Bonard wenige Tage vor ihrem Dienstende, sich der Überlebenstrainerin anzuschließen - ganz zum Unverständnis ihres Partners.

Der versucht fortan, allein die Hintergründe zu dem getöteten Obdachlosen herauszufinden. Neue Erkenntnisse der Obduktion führen Karow zurück zum Wanderer Noah, der Teil einer Stiftung ist, die sich auf das Ende der Welt vorbereitet.

Doch auch Susanne Bonard kann den Toten während ihres Survival-Trainings nicht vergessen. Der Kälte und Dunkelheit ausgeliefert, dämmert ihr langsam, was sich tatsächlich am Teufelsberg zugetragen hat.