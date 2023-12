Düsterer Frankfurt-"Tatort" zum Fest: Wie weit geht eine Mutter für ihren Sohn?

Anette Baer (Jeanette Hain, 54) würde alles tun, um ihren Sohn Lucas Baer (Bela Gábor Lenz, 26) vor den bohrenden Fragen des Ermittler-Teams zu schützen. © HR/Bettina Müller

Wenn der eigene Sohn mit blutbeschmierter Kleidung und blutigen Händen nachts im Badezimmer steht, vermutet man Schreckliches.

Für die Bildhauerin Annette Baer (Jeannette Hain, 54) ist im Krimi "Kontrollverlust", der am 26. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, allerdings klar: Was immer der ebenso sensible wie gewalttätige Lucas (Béla Gábor Lenz, 26) getan hat, sie wird ihn schützen.

Unterdessen werden die Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich, 63) und Paul Brix (Wolfram Koch, 61) zur blutüberströmten Leiche von Cara Mauersberger gerufen. Der Hausverwalter berichtet über einen Streit zwischen dem Opfer und ihrem Freund kurz vor dem Mord.

Die Beschreibung - hier weiß der Zuschauer vorläufig mehr als die Kommissare - passt auf Lucas Baer. Seiner Mutter gelingt es aber, die Polizisten von ihrem Sohn abzulenken. Doch dann wird auch noch die Ex-Freundin von Lucas als vermisst gemeldet...