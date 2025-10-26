Erntehelfer wird kopflos auf Apfelhof gefunden: "Tatort"-Kommissarin muss mit Bus fahren

Hannover - Ein rumänischer Erntehelfer wird geköpft von einem Siloschneider tot auf einem Apfelhof gefunden. War es ein Arbeitsunfall oder Mord? Dieser Frage muss sich " Tatort "-Kommissarin Lindholm, die nun wieder für das Landeskriminalamt Hannover tätig ist, bei ihrem ersten Einsatz nach der Strafversetzung ins Polizeipräsidium Göttingen stellen. Besonders kurios: Vom Kopf der Leiche fehlt jede Spur.

Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, 59) muss für ihren ersten Fall nach der Versetzung aufs Land. © NDR/Christine Schroeder

Ohne Dienstwagen, dafür mit dem öffentlichen Bus, fährt Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler, 59) im "Tatort: Letzte Ernte", den das Erste am Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, ganz allein zum Einsatzort ins Alte Land.

Auch sonst bekommt die Ermittlerin kaum Unterstützung. Wegen eines verschwundenen Kindes sind sowohl die Mitarbeiter der Spurensicherung als auch die Hundestaffel anderweitig eingespannt.

Deshalb muss die TV-Kommissarin auf Dorfpolizist Olaf (Ole Fischer, 38) setzen, den sie zunächst zurechtweisen und dann auch noch zum Arbeiten ermuntern muss. "Das ist so ne Überkorrekte, die alles ganz genau prüfen will", brummelt er zu Bauer Sven Feldhusen (Henning Flüsloh, 33), der seit dem Krebs seines Vaters den Apfelhof führt, auf dem sich das Unglück ereignete.

"Sie sind wie so ein Aasgeier, der kommt, obwohl man noch gar nicht tot ist", schimpft auch Svens Mutter Marlies (Lina Wendel, 60). Doch Lindholm bleibt hartnäckig.