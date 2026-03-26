"Fernsehgeschichte geschrieben": Münchner "Tatort"-Duo sagt endgültig Servus

München - Nach 35 Jahren ist nun langsam aber sicher Schluss: Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) verabschieden sich vom " Tatort ". In München feierte ihr letzter Fall Premiere. Der Titel: "Unvergänglich".

Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67) verabschieden sich nach 35 Jahren Tatort. © Sven Hoppe/dpa

Ausgestrahlt werden soll der Fall in einer Doppelfolge, in zwei Teilen am Ostersonntag und Ostermontag. Dann haben die Schauspieler 100 Folgen der Kult-Krimireihe ins Fernsehen gebracht.

"So stark ändert sich das Leben gar nicht", sagte Wachtveitl (67), der als Kommissar Franz Leitmayr berühmt wurde.

Schließlich hätten er und Nemec (71/alias Kommissar Ivo Batic) auch in den vergangenen Jahrzehnten schon acht Monate im Jahr etwas anderes gemacht als einen "Tatort" zu drehen - "und jetzt sind es eben zwölf Monate".

Die beiden Schauspieler wurden auch vom Münchner Polizeipräsidenten Thomas Hampel und zwei Polizeipferden verabschiedet.

Sie freuten sich, dass sie „mäzchenlos durch diese 35 Jahre“ gekommen seien und in ihren „Tatorten“ immer die Fälle im Fokus der Geschichten gestanden hätten und nicht die persönlichen Befindlichkeiten der Ermittler.