Klaus Doldinger ist tot: Schöpfer der "Tatort"-Titelmelodie stirbt mit 89 Jahren

München/Köln - Die " Tatort "-Melodie ist deutsches Kulturgut - geschaffen von dem Komponisten und Saxofonisten Klaus Doldinger. Nun ist die Jazzlegende im Alter von 89 Jahren gestorben, wie seine Ehefrau der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er sei am Donnerstagabend daheim im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

Der Musiker Klaus Doldinger ist im Alter von 89 Jahren verstorben. (Archivfoto) © Ursula Düren/dpa

Mit seiner Band Passport hat Doldinger internationale Jazz-Geschichte geschrieben, bis ins hohe Alter stand auf der Bühne. Mehr als 5.000 Auftritte absolvierte er in gut 50 Jahren.

Das Passport-Album "The First Fifty Years of Passport" erschien zum 50-jährigen Bandjubiläum 2021 und zeichnete die musikalische Entwicklung der Gruppe nach. Zu den zahlreichen Bandkollegen Doldingers gehörte Udo Lindenberg (79), der 1971 der erste Schlagzeuger bei "Passport" war und seinen damaligen Chef als "Jazz-Meister" würdigte.

Begonnen hatte der gebürtige Berliner Doldinger seine Karriere aber schon deutlich früher: Anfang der 50er Jahre, noch während seines Klavier- und Klarinette-Studiums in Düsseldorf, gehörte er zur Dixieband The Feetwarmers und sammelte erste Erfahrungen.

Mit The Oskar's Trio gründete er einige Jahre später seine erste Band.