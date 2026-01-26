Krimi-Fans müssen jetzt ganz stark sein: Viele Abschiede bei "Tatort" und "Polizeiruf 110"

Berlin - Fans vom " Tatort " und " Polizeiruf 110 " müssen im Februar ganz stark sein. Ab Sonntag verabschiedet sich fast wöchentlich mindestens ein Kommissar. Dafür gibt's aber auch eine "Wiederauferstehung".

Bei der Premiere ihres letzten gemeinsamen "Tatorts" ging Mark Waschke (53) vor Corinna Harfouch (71) auf die Knie. © IMAGO/Berlinfoto

Den Anfang macht Corinna Harfouch (71). Nach nur sechs Fällen verlässt sie als Susanne Bonard den Berliner "Tatort". "Es wäre ja auch absurd, wenn ich mit 75 immer noch 'Tatort'-Kommissarin wäre und im Rollstuhl die Verbrecher jage", sagte die Schauspielerin gegenüber der "Augsburger Allgemeine".

Ihr Kollege Mark Waschke (53) bleibt dem Krimi erhalten. Als Robert Karow ermittle er zunächst eine Folge solo, ehe er einen neuen Partner oder eine neue Partnerin zur Seite bekomme, erklärte eine RBB-Sprecherin. Wer die Nachfolge von Corinna Harfouch antritt, ist bisher nicht bekannt.

Eine Woche später steht dann das große Aufatmen an. Nach dem Saarbrücker Fall "Das Ende der Nacht" im vergangenen Jahr war zunächst unklar, ob Kommissar Leo Hölzer (Vladimir Burlakov, 38) überlebt.

Kurze Zeit später gab der Schauspieler bereits die Entwarnung, dass seine Rolle dem Team weiterhin erhalten bleibt. Im "Tatort: Das Böse in dir" wird sich zeigen, wie es nach dieser "Wiederauferstehung" mit ihm weitergeht.