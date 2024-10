"Tatort": Kann Charlotte Lindholm das Rätsel um die kopflose Leiche lösen?

Maria Furtwängler (58) schlüpft erneut in die Rolle der Charlotte Lindholm. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

Lindholm hört auf ihre Intuition und bleibt im Alten Land. Sie mietet sich ein Zimmer im Biohof, bei dem der Tote zuletzt gearbeitet hatte. Dadurch taucht sie nach und nach in die komplexen Hintergründe der Bauernfamilie ein. Dabei stößt sie auf toxische Beziehungen.

Was der angebliche Unfall etwa doch ein Mord? In welchem Verhältnis stand Bio-Bäuerin Marlies (Lina Wendel, 59) mit dem Opfer? Was hat der im Dorf kritisch diskutierte Pestizideinsatz in der Landwirtschaft damit zu tun?

Regie führt der mehrfach mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Regisseur Johannes Naber ("Curveball - Wir machen die Wahrheit", "Zeit der Kannibalen", 53). Gedreht wird bis zum 14. November in und um Jork sowie in Hamburg.

Der "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Königin" wird voraussichtlich im Jahr 2025 im Fernsehen laufen und in der ARD Mediathek zu sehen sein.