Neuer Tatort aus Köln: Schenk und Ballauf ermitteln an besonderem Ort

Köln - Am Sonntag (11. Januar) läuft zum 94. Mal der Kölner Tatort in der ARD. Diesmal führen die Ermittlungen die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, 64) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 65) in eine der bekanntesten (Dauer-)Baustellen Deutschlands.

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 65, l.) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 64) müssen im neuen Tatort-Streifen auf der Baustelle der Kölner Oper ermitteln. © WDR/Thomas Kost

Die Dreharbeiten zu "Die Schöpfung" fanden nämlich während der Sanierungsarbeiten an der Kölner Oper statt, wie die ARD mitteilt. Extra dafür erhielten die Schauspieler sowie TV-Macher zwischen August und September 2024 eine Sondergenehmigung für den Zugang zur 2012 gestarteten Baustelle. Daneben wurde auch im Staatenhaus in Deutz gedreht.

Im Zentrum des Krimis steht dabei die Inszenierung der Oper "Die Schöpfung" von Joseph Haydn. Doch mitten in den Proben für die Premiere wird die Rüstmeisterin der Produktion (gespielt von Ines Lutz) erschossen aufgefunden. Zudem fehlt eine Schusswaffe aus dem Requisiten-Fundus der Oper.

Eine erste Spur führt Schenk und Ballauf dabei zum Countertenor David Deycks (Marcel Jacqueline Gisdol). Doch der ist unauffindbar - nur kurze Zeit später geschieht ein weiterer Mord.

Neben dem beliebten Ermittler-Duo sind auch weitere bekannte Gesichter zu sehen: Roland Riebeling verkörpert etwa erneut Kommissar Norbert Jütte, während Tinka Fürst wieder in die Rolle der KTU-Chefin Natalie Förster schlüpfen wird.

In den Gastrollen treten darüber hinaus unter anderem Katja Bürkle, Hannah Schiller, Mareile Blendl, Dagmar Operskalski, Bettina Engelhardt, Aljoscha Stadelmann, Judith Engel und Jens Kipper auf.