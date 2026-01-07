Neuer Tatort aus Köln: Schenk und Ballauf ermitteln an besonderem Ort
Köln - Am Sonntag (11. Januar) läuft zum 94. Mal der Kölner Tatort in der ARD. Diesmal führen die Ermittlungen die Kommissare Freddy Schenk (Dietmar Bär, 64) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 65) in eine der bekanntesten (Dauer-)Baustellen Deutschlands.
Die Dreharbeiten zu "Die Schöpfung" fanden nämlich während der Sanierungsarbeiten an der Kölner Oper statt, wie die ARD mitteilt. Extra dafür erhielten die Schauspieler sowie TV-Macher zwischen August und September 2024 eine Sondergenehmigung für den Zugang zur 2012 gestarteten Baustelle. Daneben wurde auch im Staatenhaus in Deutz gedreht.
Im Zentrum des Krimis steht dabei die Inszenierung der Oper "Die Schöpfung" von Joseph Haydn. Doch mitten in den Proben für die Premiere wird die Rüstmeisterin der Produktion (gespielt von Ines Lutz) erschossen aufgefunden. Zudem fehlt eine Schusswaffe aus dem Requisiten-Fundus der Oper.
Eine erste Spur führt Schenk und Ballauf dabei zum Countertenor David Deycks (Marcel Jacqueline Gisdol). Doch der ist unauffindbar - nur kurze Zeit später geschieht ein weiterer Mord.
Neben dem beliebten Ermittler-Duo sind auch weitere bekannte Gesichter zu sehen: Roland Riebeling verkörpert etwa erneut Kommissar Norbert Jütte, während Tinka Fürst wieder in die Rolle der KTU-Chefin Natalie Förster schlüpfen wird.
In den Gastrollen treten darüber hinaus unter anderem Katja Bürkle, Hannah Schiller, Mareile Blendl, Dagmar Operskalski, Bettina Engelhardt, Aljoscha Stadelmann, Judith Engel und Jens Kipper auf.
Freddy Schenk und Max Ballauf sind 2026 insgesamt dreimal im Einsatz
Für Ballauf und Schenk ist es der insgesamt 94. Fall. Nur die Münchener Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) waren öfter gemeinsam zu sehen (99). Mit "Der letzte Mensch von Köln" und "Die guten Leute" sollen 2026 zudem noch zwei weitere Krimis mit den Kölner Ermittlern ausgestrahlt werden.
"Die Schöpfung" wird am 11. Januar, um 20.15 Uhr, bei der ARD ausgestrahlt und ist parallel dazu auch in der Mediathek abrufbar. Das Buch zum Krimi stammt von Wolfgang Strauch, Regie führte Torsten C. Fischer. Die Bildgestaltung hat Christoph Krauss übernommen.
Titelfoto: Bildmontage: Oliver Berg/dpa, WDR/Thomas Kost