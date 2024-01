Neujahrs-"Tatort" aus Hamburg: Wer ist der (Un-)Bekannte?

Hamburg - Er flüchtete bei einer Razzia vor der Polizei, doch dann meldet er sich bei Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring, 56), um einen Gefallen aus der Vergangenheit einzufordern. Für den Hauptkommissar ist es im "Tatort: Was bleibt", der am Neujahrstag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, auf den ersten Blick jedoch ein Unbekannter, der wenig später tot aus der Elbe gezogen wird.

Mit seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz, 43) muss der Polizist zunächst herausfinden, um wen es sich bei dem Opfer handelt. Denn er lebte unter falscher Identität in Deutschland.

Der Hauptkommissar (r.) kennt den Unbekannten angeblich schon lange. © NDR/Georges Pauly

Na ja. Die Handlung ist stellenweise vorhersehbar, doch die finale Aufklärung des Mords kommt überraschend daher.



Zudem ist es der Abschiedsfall für Kommissarin Grosz, in dem man am Ende dann zu sehr auf die Tränendrüse drücken will.

Anfangs hat man als Zuschauer den Eindruck, dass sie sich ganz unaufgeregt verabschieden will. Denn den Grund, warum sie das Team mit Falke verlässt, nennt die Ermittlerin bereits am Anfang des Films.

Doch ein unauffälliger Abgang scheint für einen "Tatort" nicht auszureichen. Eine gehörige Portion Theatralik darf deshalb nicht fehlen.

Franziska Weisz begründet ihren Ausstieg mit der abgeschlossenen Entwicklung ihrer Rolle der Julia Grosz.

"Wenn für Facettenreichtum der Raum nicht besteht, dann ist eine Figur natürlich auch bald auserzählt", erklärt Weisz im Interview mit "Der Westen".

Sie möchte demnach offen für Neues sein: "Es gibt viele unterschiedliche Rollen, die Spielwiese ist so groß und ich begrüße Entfaltungsmöglichkeit."