Opern-Mitarbeiter in Gefahr! Phantom mordet im "Tatort"

Köln - Als Königin der Nacht zur öffentlichen Aufbahrung drapiert, finden die Kommissare die Leiche einer Frau in der Kölner Oper. Diese Inszenierung im "Tatort: Die Schöpfung" ist nicht zufällig gewählt, wie der Zuschauer am heutigen Sonntag, um 20.15 Uhr, im Ersten erfahren wird.

Freddy Schenk (Dietmar Bär, 64, l.) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 65) bekommen Einblick in die Welt der Oper. © WDR/Thomas Kost

Während der Endproben für die Premiere von Joseph Haydns "Die Schöpfung" wird Rüstmeisterin Elli Zander (Ines Lutz, 42) ermordet. Die "Herrin der siebten Kammer", wie Intendant Darius Henning (Stephan Grossmann, 54) sie nennt, wurde erschossen – mit einer Pistole aus ihrer eigenen Waffenkammer.

Für Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 65) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 64) erweist sich die Suche nach dem Mörder als schwierig, weil unzählige Menschen Ein- und Ausgang auf der Dauerbaustelle namens Oper haben.

"Eva weiß alles", heißt es. Elektrikerin Eva Krüger (Katja Bürkle, 47) erweist sich als wertvolle Informationsquelle für die Ermittler. Als stellvertretende Projektleiterin kennt sie jeden im Haus.

Dann überschlagen sich die Ereignisse: Der Schuhmacher Wilhelm "Willi" Köpke (Aljoscha Stadelmann, 51) wird erhängt vorgefunden. Gleichzeitig taucht ein Phantom in der Oper auf.

Und die Suche nach einem dritten Opfer beginnt: Auf dem Kostüm von Elli Zander werden Blutspuren und ein weiteres Einschussloch gefunden.

Im selben Kleid wurde bereits ein Mann ermordet.