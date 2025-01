Unfassbares "Tatort"-Ende: Stirbt Kommissar Hölzer den Serientod?

Hinzu kommt, dass Schauspieler Vladimir Burlakov erst im Herbst in einem Interview mit web.de davon sprach, dass ein dramatischer Serientod schon cool sei: "Wenn man eine Figur so lange gespielt hat und dann mit einem ordentlichen Knall abtritt, dann bleibt man bei den Fans erst recht in Erinnerung. Das hat schon was!"

Karin Hanczewski (43, r.) wird nur noch einmal an der Seite von Cornelia Gröschel (37) im Dresdner "Tatort" ermitteln. © dpa/MDR/Steffen Junghans

Sollte sich Burlakov tatsächlich für einen Ausstieg beim "Tatort" entschieden haben, wäre er in diesem Jahr nicht der einzige Kommissar, der den Dienst quittiert.

So ist Axel Milberg (68) am 16. März ein letztes Mal als Klaus Borowski in dem Krimi "Borowski und das Haupt der Medusa" zu sehen. Ende des Jahres hört zudem Mechthild Großmann (76) als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm in Münster auf.

Ein weiterer Personalwechsel steht in Dresden an: Der letzte Fall von Kommissarin Karin Gorniak, gespielt von Karin Hanczewski (43), trägt den Titel "Tatort: Herz der Dunkelheit" und wird voraussichtlich am 2. Februar anstelle des ursprünglich geplanten "Polizeiruf 110" aus Magdeburg ausgestrahlt. Die ARD hat den Krimi kurzfristig aus dem Programm genommen.

Hintergrund ist der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vor gut einem Monat. Kein guter Zeitpunkt für einen Sonntags-Krimi aus der Elbe-Stadt, so der Sender.