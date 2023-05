Tatort: Kommissar Borowski wacht schwer verletzt im Krankenhaus auf

Kiel - Eine schwere Verletzung am Kopf, nur schemenhafte Erinnerungen und Telefongespräche vom Krankenbett mit einer vermeintlichen Täterin: Der Kieler "Tatort"-Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg, 66) ermittelt in seinem neuen Fall arg gehandicapt und inoffiziell. "Borowski und die große Wut" läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.