"Tatort"-Neulingen wird ganz besondere Ehre zuteil

Edin Hazanovic (32) und Melika Foroutan (48) bilden das neue Frankfurter "Tatort"-Ermittler-Duo.

"Frankfurt ist tatsächlich die Stadt, in der ich am häufigsten gedreht habe. Ich weiß nicht, was das ist, warum mich diese Stadt so anzieht", sagt der Berliner Hauptdarsteller Edin Hasanovic (32, "Im Westen nichts Neues"), der künftig den in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina spielt, am Rande der Dreharbeiten.

"Wenn ich hier bin, verstehe ich es dann. Sie erinnert mich ganz stark an Berlin. Es gibt sehr schöne Orte, aber es gibt auch genau das Gegenteil." Er möge Frankfurt sehr.

"Was Frankfurt stark ausmacht, ist, es ist noch nicht so oft fotografiert worden wie Berlin. Ich finde, es gibt unglaublich starke Bilder", sagt Schauspielerin Melika Foroutan (48, "Die Kaiserin"), die künftig die iranischstämmige Kommissarin Maryam Azadi darstellt.

Als der Produzent sie angerufen habe, um zu fragen, ob sie Lust habe, "Tatort"-Kommissarin zu werden, sei ihre erste Frage gewesen: "Welche Stadt?" "Als er Frankfurt gesagt hat, hatte er mich eigentlich schon zu 99 Prozent in der Tasche. Ich bin wirklich gerne hier."

Ihre Rollennamen konnten sich die beiden übrigens selbst aussuchen. "Ich bin selbst Iranerin und Azadi heißt Freiheit", sagt Foroutan. "Wir alle wissen, was in den letzten zwei Jahren im Iran für eine Bewegung stattgefunden hat: 'Jin, Jiyan, Azadi' - 'Frau, Leben, Freiheit'", erläutert sie.