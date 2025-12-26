Theatralischer "Tatort" aus München: Schauspielerin bricht auf Bühne zusammen und stirbt

München - Eine junge Schauspielerin bricht während einer Vorstellung von Tschechows Stück "Die Möwe" auf der Bühne des Münchner Residenztheaters zusammen. Sie ist sofort tot.

Sowohl Stella Papst (Luzia Oppermann, 31, l.) als auch Gina Rohland (Ursina Lardi, 54) hätten ein Motiv, streiten aber jeglichen Verdacht ab. © BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Walter Wehner

Nora Nielsen (Giulia Goldammer, 32) war der aufstrebende Star des Theaters. Jung, talentiert, schön.

Von einer Netflix-Serie kommend, war sie ein Glücksgriff für das Haus. Doch irgendwann veränderte sie sich. Wirkte gestresst, kaputt, nahm Tabletten, um spielfähig zu sein.

Ihre letzte Vorstellung wollte sie gar nicht mehr geben. Zunächst hieß es: Suizid.

Doch dann betreten Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 67) und Ivo Batic (Miroslav Nemec, 71) die Bühne: "Wir sind von der Mordkommission", erklären sie dem Ensemble. "Nein. Wir sind eine Familie, wir passen aufeinander auf", meint die Intendantin Freya von Kaltenberg (Anna Stieblich, 60) schockiert.

Doch tatsächlich haben im "Tatort: Das Verlangen", den das Erste am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr zeigt, so einige ihrer Stars ein Motiv: Da wäre Johannes Lange (Robert Kuchenbuch, 58), dem Nora den Laufpass gab, Stella (Luzia Oppermann, 31), die gern ihre Rolle gehabt hätte und auch Gina Rohland (Ursina Lardi, 54), seit 25 Jahren am Theater, könnte durchaus ein Problem mit der Konkurrenz gehabt haben. Doch wer war es?