Tödliches WG-Leben in Bremen: Was diesem "Tatort" leider fehlt

Bremen - Keiner will mehr etwas mit ihr zu tun haben, in ihrer WG fühlt sie sich ausgeschlossen und dann ist sie tot. Im " Tatort : Wenn man nur einen retten könnte", der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, wird eine Bremer Studentin vor einem Nachtclub ermordet.

Patrice "Prince" Schipper (Tijan Njie, 34) arbeitet in diesem Fall an der Seite von Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36). © Radio Bremen/Magdalena Stengel

Annalena Höpken (Annika Gräslund, 27) wurde offenbar eine Treppe hinuntergestoßen und starb an einem Genickbruch. Als Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) und Linda Selb (Luise Wolfram, 38) den Fundort der Leiche untersuchen, flüchtet ein mutmaßlicher Augenzeuge vor den Ermittlerinnen.

Selb nimmt die Verfolgung auf, wird ausgeknockt und landet im Krankenhaus.

Ihre Kollegin schnappt sich spontan Patrice "Prince" Schipper (Tijan Njie, 34) vom Kriminaldauerdienst (KDD) als neuen Partner. Er ist anfangs nicht so begeistert von seiner neuen Aufgabe, doch fügt sich seinem Schicksal.

Das frisch zusammengefundene Ermittler-Duo befragt zunächst die Wohngemeinschaft der Toten und muss feststellen, dass sie alles andere als eine Gemeinschaft sind. Jeder liegt mit jedem irgendwie im Clinch. Hannes (Michael Schweisser) kassiert die überteuerte Miete von den anderen, macht sich ein schönes Leben, während seine Mitbewohner kaum wissen, wie sie ihr Leben finanzieren sollen.

Moormann und Schipper finden heraus, dass Annalena unter immensem Leistungsdruck litt und deswegen zu Aufputschmitteln griff. Doch woher hatte sie das Geld dafür?

Eine von vielen Fragen, die es zu beantworten gilt.