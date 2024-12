Tot oder lebendig? In diesem "Tatort" ist nichts, wie es scheint

Im Dortmunder "Tatort" heute Abend im Ersten vermischen sich Realität und Fantasie.

Von Saskia Hotek

Dortmund - Eine blutverschmierte und mit einem Messer bewaffnete Frau wird in einem Asia-Markt festgenommen. Sie sagt: "Ich habe ihn umgebracht". Doch im "Tatort: Made in China", der am zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr im Ersten läuft, weiß die augenscheinliche Täterin nicht, wen sie ermordet hat.

Der neue Fall von Peter Faber (Jörg Hartmann, 55) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) ist viel weitreichender, als man zunächst annimmt. © WDR/Thomas Kost Peter Faber (Jörg Hartmann, 55) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger, 36) tappen also zunächst im Dunkeln. Erst durch eine Goldkette, welche die junge Frau bei sich trug, führt die Spur schließlich zur Dortmunder Stahldynastie-Familie Haiden. Bei der Verdächtigen handelt es sich um die Tochter, Vanessa Haiden (Klara Lange, 26). Sie gibt in den Vernehmungen weiterhin an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Lediglich das Blut auf ihrer Kleidung liefert Hinweise auf das mögliche Opfer. Tatort Neuer "Tatort"-Kommissar Ljubek braucht Lampenfieber: "Nervosität finde ich sehr wichtig" Es stammt von ihrem Vater Jo (Gerhard Roiß, 61). Doch ob er noch lebt oder tot ist, bleibt weiterhin unklar. Um der Lösung des Falls näherzukommen, müssen Herzog und Faber weiter in die Familiengeschichte eintauchen, auch in ihre eigenen. Herzogs Mutter, die frühere RAF-Terroristin Susanne Bütow (Esther Zschieschow, 60), hatte eine Verbindung zu Jo Haiden.

Lohnt sich das Einschalten?