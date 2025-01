Tausende Besucher strömen in dieses sächsische Dorf - aber warum?

Das nordsächsische Taura ist ein Erlebnisdorf. © MDR/Mathias Schaefer

Der elf Kilometer südlich von Torgau gelegene Ortsteil von Belgern-Schildau in der Dahlener Heide lockt Jahr für Jahr etwa 4000 Gäste an, wie in der MDR-Doku "Unser Dorf hat Wochenende" erzählt wird.

Die "Fremden" wollen vor allem das Tiergehege mit Pferden, Ziegen, Hühnern und einem Hirsch sehen, gehen auch gern in eine der drei Gaststätten essen oder erkunden den Reiterhof von Rowena Flugrat.

Als eines der Highlights des Örtchens zählt der Steigerturm. Berufsfeuerwehrmann Christian Lehmann war selbst mehrmals Champion im Hakenleitersteigen, trainiert jetzt den Nachwuchs.

"Die Schrittlänge, dass man das richtige Tempo kriegt bis zur Leiter, hoch genug anspringen, richtig greifen. Das dauert lange, bis man die Reihenfolge drin hat, aber dann sieht man die Erfolge."

Marwin Elschner (20) und Stephan Böhme (22) gehören schon zu den Profis. Die Feuerwehrsportler rennen mit einer Leiter los, die sie auf zwei jeweils höher gelegenen Ebenen weiter nach oben stellen, um an der Turmspitze anzukommen.

Gerade einmal 16 bis 18 Sekunden dauert das. Schaffen wollen sie aber den 14-sekündigen Rekord.