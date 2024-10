Böses Erwachen für Sarah-Jane Wollny? Tinush dreht bei "Temptation Island" voll auf!

Tinush (26) hat in der Männer-Villa offenbar jede Menge Spaß. © RTL

Zum ersten Härtefall dürfte sich die jahrelange Beziehung zwischen Sarah-Jane Wollny (25) und ihrem Tinush (26) entwickeln.

Eigentlich sollte die Teilnahme am Treuetest-Format beide davon überzeugen, dass der Partner trotz ab und an aufkommender Zweifel dann doch der richtige ist.

Während Sarah-Jane in der Frauen-Villa mit den Verführern dabei zwar durchaus ihren Spaß hat, ohne aber in irgendeiner Form über die Stränge zu schlagen, lässt es Tinush ordentlich krachen. Sichtlich genoss er es zum Beispiel, sich bei der feuchtfröhlichen Party von den Damen den nackten Oberkörper ablecken zu lassen.

Überhaupt verblüfft der anfangs sehr zurückhaltende Tinush alle Anwesenden damit, dass er mehr und mehr aus sich herausgeht. "Den Tinush, den ich hier zeige, den hat Sarah-Jane noch nicht so oft gesehen", weiß der 26-Jährige sogar selbst. "Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hab einfach Megabock", so Tinush weiter.

Und auch Kollege Adrian (28) ist sich sicher: Wenn in der Männer-Villa jemand verführungsgefährdet ist, dann er oder Tinush. Womit wir beim zweiten Härtefall wären.