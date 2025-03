Verführerin nackt in Dusche, Vergebener guckt zu: "Dann habe ich den Schlüpfer ausgezogen"

Korfu (Griechenland) - Die erste Nacht in getrennten Villen bringt den ersten Trennungsschmerz mit sich. Während Hillary (27) ihren Freund sehnlichst vermisst, scheint diesem die räumliche Distanz nicht sonderlich viel auszumachen. Er gibt schon jetzt ordentlich Gas auf der Insel der Versuchung ...

Jamy (36) ist von sich überzeugt, dass seine Partnerin ihm treu bleibt. Aber kann er loyal sein? © Screenshot/RTL+

"Ich bin on fire und werde immer Feuer geben", verspricht Jamy am ersten Abend, nachdem er einer der insgesamt zwölf Verführerinnen einen heißen Lapdance am Pool gibt.

Doch das ist erst der Anfang. Schon am nächsten Tag setzt der 36-Jährige sein Versprechen in die Tat um und muss beim Beerpong-Spiel das Oberteil mit einer Single-Lady tauschen. Prompt verschwindet er mit Alexandra im Bad, welches nicht von den Kameras überwacht wird.

Während des Tauschs wirft der Hamburger immer wieder Blicke auf die Oberweite der Blondine. "Ich hatte schon den Eindruck, dass er meine Boobies sehen will", mutmaßt die Verführerin.

Wenig später geht Jamy aufs Ganze: Wieder landet er im Badezimmer, in dem diesmal TV-Show-Teilnehmerin Vanessa duscht - mit offenem Vorhang und oben ohne.

Statt das Weite zu suchen, echauffiert sich der Vergebene über Vanessas getragenes Höschen. "Dann habe ich den Schlüpfer ausgezogen", grinst die Go-Go-Tänzerin aus Leipzig. "Und er hat auch noch schön geguckt", verrät Verführerin Emna, die mit dabei war.