"Kann den Hals nicht vollkriegen": Vergebene entsetzt beim Lagerfeuer mit Sex-Beichte

"Wenn mein Freund mich am Hals küsst, ist das schön. Aber wenn jemand Fremdes das macht - auch wenn der hässlich ist -, krieg ich Gänsehaut". Ziemlich harte Worte, die auch an ihrem Freund nicht spurlos vorbeigehen. "Ich bin sprachlos. Ich wusste nicht, dass sie so fühlt", erklärt er sichtlich schockiert.

So muss der IT Security Engineer nicht nur mitansehen, wie seine Liebste vor versammelter Mannschaft verkündet, dass sie sich vor der Beziehung zu Jeremy zwar sexuell "ausgelebt" habe, "aber halt den Hals nicht vollkriegen" könne.

Verführer Marvin (29) heizt den Ladys ein. © Screenshot/RTL+

Für einen kleinen Schock - in diesem Fall aber im positiven Sinne - sorgt auch Verführer Marvin (29). Der "Sixx Paxx"-Stripper zieht als Nachrücker in die Frauenvilla ein und begeistert die Ladys bei seiner Ankunft gleich mit einem kleinen Tänzchen, das gut ankommt. "War auf jeden Fall 'ne ziemlich heiße Show", fasst Hillary (27) die Strip-Performance des Neuankömmlings zusammen.

Auch Danka (24) genießt Marvins Auftritt in vollen Zügen - und ahnt nicht, dass Freund Kevin (29) in der anderen Villa derweil mit seinen Nerven am Ende ist. Der DJ, der seine Liebste bekanntlich schon zweimal betrogen hat, badet in Selbstmitleid, "denkt pausenlos" an die Brünette und will "diesen Menschen auf keinen Fall noch mal verletzen". "Ich möchte einfach nur zu Danka. Ich kann nicht mehr, ich geh kaputt", heult er sich bei Enrico (28) aus, der versucht, Kevin zum Bleiben zu überzeugen.

Die Verführerinnen, die inzwischen mit fast allen Kandidaten auf Tuchfühlung gegangen sind, betrachten die Situation deutlich nüchterner: "Er hat so ein bisschen den Stock im Ar***", analysieren sie Kevins Zurückhaltung.

Ob der 29-Jährige das Treue-Experiment tatsächlich schon nach Folge 3 cancelt und damit für ein "Tempation"-Novum sorgt? Einen Abbruch in der Kürze der Zeit gab's bei der Treuetest-Show nämlich noch nie ...