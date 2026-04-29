Heiß, heißer, Abbruch! "Schwache Leistung von der ... schwache Leistung"

Kreta (Griechenland) - Heiße Flirts, innige Tanzeinlagen und offene Sex-Talks! In Folge 6 von " Temptation Island " werden mal wieder bei allen Vergebenen die Ohren gespitzt - bis es sogar zum ersten Abbruch kommt...

Charleen (21) bricht die Show ab, um ihren Partner zu schützen. © © Screenshot/RTL+

Charleen (21) hadert stark mit den Bildern von Freund Etienne (22). Er plauderte in den Folgen zuvor gewagte Details zu einer ehemaligen Liebelei und wildem Sex mit dieser Person aus.

"Ich denk’ die ganze Zeit 'Was macht der Bre da drüben'", sagt die 21-Jährige besorgt. "Ich hinterfrag grad mein ganzes Leben."

Und dann hat Charleen etwas zu verkünden … "Ja einige von Euch wissen ja mir geht es nicht so gut", beginnt sie vor versammelter Mannschaft zu erzählen. "Die ganzen Bilder, wo ich weiß, er wird sich immer weiter blamieren, wenn er jetzt weiter Party macht", hieß es.

"Da bin ich jetzt an einem Punkt wo ich weiß, ich muss ihn schützen."

Dass er ihr fremdgehen würde, glaubt sie nicht. Auch für sich selbst sieht sie das Experiment als bestanden. Getrennte Wege zu gehen, ist für Charleen also keine Option.

Der Abbruch wird natürlich auch der Männer-Villa verkündet. Alle sind sichtlich schockiert und vor allem Etienne versteht die Welt nicht mehr. "Krass", platzt er heraus. "Temptation nicht bestanden, fertig."

"Um ehrlich zu sein bin ich bisschen sauer Charleen zu sehen", so der 22-Jährige. "Schwache Leistung von der ... schwache Leistung."