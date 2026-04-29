Heiß, heißer, Abbruch! "Schwache Leistung von der ... schwache Leistung"
Kreta (Griechenland) - Heiße Flirts, innige Tanzeinlagen und offene Sex-Talks! In Folge 6 von "Temptation Island" werden mal wieder bei allen Vergebenen die Ohren gespitzt - bis es sogar zum ersten Abbruch kommt...
Charleen (21) hadert stark mit den Bildern von Freund Etienne (22). Er plauderte in den Folgen zuvor gewagte Details zu einer ehemaligen Liebelei und wildem Sex mit dieser Person aus.
"Ich denk’ die ganze Zeit 'Was macht der Bre da drüben'", sagt die 21-Jährige besorgt. "Ich hinterfrag grad mein ganzes Leben."
Und dann hat Charleen etwas zu verkünden … "Ja einige von Euch wissen ja mir geht es nicht so gut", beginnt sie vor versammelter Mannschaft zu erzählen. "Die ganzen Bilder, wo ich weiß, er wird sich immer weiter blamieren, wenn er jetzt weiter Party macht", hieß es.
"Da bin ich jetzt an einem Punkt wo ich weiß, ich muss ihn schützen."
Dass er ihr fremdgehen würde, glaubt sie nicht. Auch für sich selbst sieht sie das Experiment als bestanden. Getrennte Wege zu gehen, ist für Charleen also keine Option.
Der Abbruch wird natürlich auch der Männer-Villa verkündet. Alle sind sichtlich schockiert und vor allem Etienne versteht die Welt nicht mehr. "Krass", platzt er heraus. "Temptation nicht bestanden, fertig."
"Um ehrlich zu sein bin ich bisschen sauer Charleen zu sehen", so der 22-Jährige. "Schwache Leistung von der ... schwache Leistung."
Die Villen heizen sich immer mehr auf
Melina (22) wird gegenüber den Verführern immer offener. In einem pikanten Gespräch mit Simon redet sie ausgelassen über die schönste Nebensache der Welt.
"Ich bin 'ne richtig wilde Raubkatze", offenbart die Wahl-Dubaierin. Vor dem Fakt, dass sie regelmäßig Sex möchte und gerne neue Sachen ausprobiert, schreckt sie nicht zurück.
Währenddessen geht Jonathan (24) mit Verführerin Melina (nicht zu verwechseln mit seiner gleichnamigen Freundin) auf Tuchfühlung.
"Wenn das so ein Format wäre, wo Singles sich kennenlernen, wäre Melina definitiv eine Dame, wo ich meinen Fokus drauf setzen würde", gibt er zu.
Am Abend genießt die Männervilla eine Mottoparty, wo vor allem Jonathan und Melina eng miteinander tanzen.
In der Frauenvilla versucht Laura (25) währenddessen ihre Fassade nach außen aufrechtzuerhalten: "Ich fühl’ mich nicht so frei, bin ich ehrlich."
Am Tag bekamen sie Bilder, die vor allem die Blondine wenig begeisterten - Freund Momo ("Mo", 34) zeigt sich immer offenherziger gegenüber Verführerin Isabel.
Die neuen Folgen der achten Staffel "Temptation Island" könnt Ihr immer dienstags online bei RTL+ anschauen.
Titelfoto: Bildmontage: © Screenshot/RTL+