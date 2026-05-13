Gekränkter TV-Teilnehmer wird frauenfeindlich: "Damen sind nicht immer die Hellsten, wenn sie sprechen"
Kreta (Griechenland) - In der achten Folge von "Temptation Island" öffnet sich Melina (22) immer mehr gegenüber den Verführern. So sehr, dass sie pikante Details aus ihrem Sexleben mit Freund Jonathan (24) preisgibt. Doch der ist alles andere als begeistert davon ...
Beim Lagerfeuer bekommt der 24-Jährige erstmals Aufnahmen von seiner Partnerin in der Frauenvilla zu sehen. Dass die gläubige Melina vor laufender Kamera über intime Vorlieben und sexuelle Praktiken innerhalb ihrer Beziehung spricht, damit hätte der ebenfalls christliche Jonathan nicht gerechnet.
"Bruder, die hat übertrieben", echauffiert er sich im Beisein seiner Mitstreiter. Auch auf dem Weg zurück zur Villa ist die Redseligkeit der 22-Jährigen Thema bei den vergebenen Männern.
Aus verletztem Stolz wird Jonathan plötzlich misogyn, sorgt mit Aussagen wie "Damen sind nicht immer die Hellsten, wenn sie sprechen" vor allem bei Moderatorin Janin Ullmann für Entsetzen. "Verletzte Gefühle - ja, frauenverachtende Aussagen - nein", positioniert sich die 44-Jährige klar.
Dabei hat sich bislang vor allem der Dortmunder von seiner schlechten Seite gezeigt. Die körperliche Annäherung mit Verführerin Melina (26) lässt seine gleichnamige Freundin plötzlich stark an der Beziehung zweifeln.
"Soll er weitermachen, dann wird er bald Single sein", prognostiziert die Influencerin.
Neues Paar zieht ein
Nach dem vorzeitigen Auszug von Charleen (21) und Etienne (22) bringt nun ein neues Pärchen frischen Wind in die Villa der Vergebenen: Lisa (23) und Marcel (24) haben bereits im "Sommerhaus der Normalos" ihre Beziehung auf Belastbarkeit getestet und wollen sich auf der Insel der Versuchung neuen Herausforderungen stellen.
Weil die Stimmung nach dem Lagerfeuer bei den anderen Teilnehmern getrübt ist, fällt die Begrüßung der Neuankömmlinge dürftig aus.
"Die Leute hier sind ein bisschen cringe. Ich hätte mir einen anderen Empfang vorgestellt", so die gebürtige Dresdnerin.
Auch Marcel muss sich noch einleben. Während die anderen Vergebenen mit den Verführerinnen Party machen, zieht er sich lieber in sein Zimmer zurück.
Folge 8 von "Temptation Island" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Immer dienstags erscheint eine neue Folge.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)