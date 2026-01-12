Heftige Vorwürfe bei "Temptation"-Reunion: "Was du tust, ist emotionaler Missbrauch"

Köln - Nach einer aufwühlenden sechsten " Temptation Island VIP "-Staffel sind die Teilnehmenden nun in der großen Wiedersehensshow erneut aufeinandergetroffen. Dabei stand natürlich besonders ein (Ex-)Paar im Fokus.

Vanessa (26) findet beim Wiedersehen klare Worte für ihren Ex. © RTL+

In den vergangenen Wochen war die Gerüchteküche am Brodeln, bei der Reunion stellen Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu (26) nun aber klar: Die beiden sind nach wie vor getrennt.

Im Austausch mit Moderatorin Janin Ullmann (44) zeigt sich der "Maskuline Mann" betont einsichtig - in Vanessas Augen allerdings eine einzige Farce: "Wir wissen, Aleks tut's wieder leid, in drei Jahren ist er dann wieder hier, dann passiert wieder das Gleiche."

Außerdem hat sie sich vorgenommen, die Details ihrer dreijährigen Beziehung nicht mehr länger geheim zu halten. Dabei kommen einige heftige Vorwürfe ans Tageslicht, unter anderem ist von "aggressivem Verhalten" und "grenzüberschreitenden Vorfällen" die Rede. "Was du tust, ist emotionaler Missbrauch", findet die 26-Jährige deutliche Worte.

Unter anderem soll Aleks ihr verboten haben, mit ihren Freundinnen über die Partnerschaft zu sprechen, habe sogar ihre Instagram-Storys kontrolliert, um die Außenwahrnehmung zu steuern. "Ich musste immer für die Kameras lachen", erzählt Vanessa. Und in Bezug auf ihre Verlobung: "Was wäre passiert, hätte ich Nein gesagt vor der Kamera?"